Pedro Bravo y la salida de Valcarce del Deportivo: "Me llama un señor diciendo tonterías..."

Pedro Bravo es el representante de Pablo Valcarce y atendió la llamada de Deportes COPE Coruña. La semana pasada, Fernando Soriano reconoció que ya había hablado con el propio Valcarce, Cayarga y Paris Adot para comunicarles que no contaba con ellos. A los tres les queda un año de contrato. Con el agente del berciano hablamos del estado de las negociaciones

SITUACIÓN ACTUAL

“Soriano nos ha transmitido que no se cuenta con él y estamos en fase de llegar a un acuerdo para extinguir el contrato”

NEGOCIACIÓN

El Dépor, según Bravo, está usando un despacho de abogados para negociar la salida: “Hablo con Fernando y en dos minutos lo tenemos solucionado. ¿Qué cojones pintan aquí los abogados? Los abogados que entren cuando ya esté el acuerdo. No estoy enfadado, no estoy de acuerdo con el procedimiento”

“Me llama mi abogada que dicen que si no se llega a un acuerdo sólo va a jugar los partidos de la Copa del Rey. ¿Qué quieres que les digas? ¿Que se vayan donde tu y yo sabemos? ¿Quién es usted para decirme lo que no me puedes decir? Limítese al tema jurídico”

“Lo tienen externalizado. Te llama un señor de Senn y Ferrero. Si usted no tiene poder para decir si se queda o no un jugador. ¿Cómo habríamos llegado a un acuerdo en cinco minutos? Si Fernando me llama y me dice Pedro, vamos a llegar a un acuerdo”

“Te llama un señor diciendo tonterías. ¿Cómo me va a decir que si se queda solo jugará la Copa? ¿Es usted el entrenador o el Director Deportivo? Limítese a lo que se tiene que limitar”

AÑO EN EL DEPOR

“Con 31 años en el mundo del fútbol, lo que no pretendo es entender a los entrenadores. No, es que no le veo. Pues abre los ojos cuando esté entrenando. No puedes decir que no te vale si no lo has puesto. No es exclusivo del entrenador del Deportivo”

“El renuncia a un equipo de Segunda División por ir al Dépor y luego no le ponen. Pablo no entiende nada, dice esto que es... he ido siempre a tope y no me ponen. ¿Para que me traen?”

FUTURO

“No hemos movido nada porque Pablo no quiere irse. Si hay un buen acuerdo, se terminará yendo, pero la realidad es que Pablo no quiere irse. A lo mejor el que ahora no quiere que se quede, en octubre está fuera”