Óscar Cano: “Yo me veo acabando el año en lo más alto de la clasificación”

Óscar Cano confía en lograr la tercera victoria consecutiva este domingo contra la Cultural y Deportiva Leonesa en Riazor. “Sí. Para el ánimo del equipo y lo que supone a nivel clasificatorio sería muy bueno. Vienen ahora seis jornadas hasta Navidad, donde hay mucho enfrentamiento directo, los equipos van a acelerar por tratar de conseguir aquellos puntos que queremos antes de terminar la primera vuelta y yo creo que sí. Sería importante no solo a nivel anímico sino que a nivel clasificatorio nos valdría de mucho dar ese golpe, hacer tres seguidas con lo difícil que es en esta categoría, es una obviedad que los chicos pararían unas semanas maravillosas”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Optimista y con confianza en las posibilidades de la plantilla, el entrenador andaluz espera terminar este 2022 estando en lo más alto de la tabla. “Yo me veo acabando el año en lo más alto de la clasificación, primero porque tengo una confianza plena en lo que veo en el día a día y eso me hace ser muy optimista y sobre todo porque tenemos una buena dinámica en Liga. No podemos obviarlo tampoco”.

De cara al mercado de invierno, Óscar Cano opinó sobre las opciones de reforzar el equipo con Lucas Pérez: “Desde el club no tengo ningún tipo de información porque no hemos tenido tiempo ni siquiera de juntarnos. Dimos dos días de descanso y me fui a Granada a ver la familia. Lucas es un gran jugador, es un jugador que está en Primera División. A cualquiera que le preguntes te va a decir que sí, pero para cualquier jugador que esté en Primera División. El ruido me imagino que es porque han dado vacaciones y está por aquí porque es de aquí. Si el Dépor se interesó en verano por Lucas Pérez es porque tiene muy buen gusto, porque es un gran jugador obviamente”.