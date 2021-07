Menudo: “¿El ERE? Las matemáticas no se me daban muy bien. A mí, la pelota”

Juan Carlos Menudo fue presentado antes de la sesión matinal de esta mañana en la ciudad deportiva de Abegondo y se mostró muy ilusionado con la etapa que está comenzando. “Desde primera hora, me ha sorprendido la gente tan humana que hay en el club, la cercanía que hay, pero sobre todo el equipo que se está haciendo, más allá del tema deportivo, sino también en el tema personal. Creo que son gente que viene con mucha hambre, con mucha ilusión que es de lo que se trata en esta categoría. Y hay mucha gente que tiene ganas de hacer las cosas bien y, entre todos, granito a granito cada uno, pongamos metas e intentamos conseguir el objetivo”, declaró el futbolista llegado tras finalizar su vinculación con el Numancia.

El primer día de pretemporada coincidió con la noticia del ERE del Deportivo de La Coruña, un tema en el que el mediapunta prefiere mantenerse al margen. “La verdades que las matemáticas no se me daban a mí muy bien. A mí lo que se me da bien es la pelota y en ese aspecto estoy tranquilo y es a lo que he venido aquí a La Coruña. Creo que se viene aquí a jugar y esos temas son internos del club y nosotros, a llevarlo con la mayor tranquilidad posible”.

El centrocampista andaluz de 30 años destacó también la ilusión con la que el nuevo técnico, Borja Jiménez, ha iniciado los entrenamientos. “El míster también con mucha ilusión. Es verdad que es muy joven, pero desde primera hora ha marcado unas pautas, unas líneas a seguir. Todavía es muy temprano, pero creo que pinta bien, que se están haciendo las cosas bien y que el míster está generando un grupo que genera ilusión”, apuntó.

Con respecto al cambio de ciclo que vive el club herculino, Juan Carlos Menudo señaló: “Sí es verdad que está habiendo cambios en el club y, cuando las cosas no salen, seguro que hay que hacer otras cosas distintas. Desde mi punto de vista creo que se están haciendo las cosa bien, porque se están usando juzgadores de la categoría, que sabemos lo que es esta Segunda B, esta Primera RFEF nueva, y creo que son jugadores que tienen la experiencia en la categoría, pero sobre todo creo que venimos con unas ganas, un hambre, y una ilusión que es importante en este momento. El ambiente que hay nos va a reforzar porque somos jugadores que venimos con mucha ilusión”.

El mediapunta es consciente del cartel de favorito que seguirá llevando el Dépor. “Sobre el papel somos favoritos, pero por el escudo no se van a ganar partidos ni se van a hacer cosas sin trabajo. Intentar trabajar día a día, domingo tras domingo, intentar conseguir los objetivos y eso seguro que nos ayudará a estar más cerca de lo que todos soñamos a final de temporada”, finalizó.