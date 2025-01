Lucas Pérez y sus palabras en el Deportivo en los dos últimos años: "No soy una estrella, soy el mismo de Monelos"

Tras el anuncio oficial de la salida de Lucas Pérez del Deportivo de La Coruña, atrás quedan los dos años de esta última etapa del ya excapitán en el club herculino. El de Monelos ha dejado declaraciones destacadas desde su llegada.

regreso en el mercado de invierno de 2023

"Yo, cuando me dicen, vas a jugar a Primera RFEF, yo no lo veo así. Voy a jugar al Dépor. Es que es el Deportivo. No es Primera RFEF. Hay gente a la que le podrá molestar. Pero es que para mí no es Primera RFEF, para mí es el Deportivo".

"Antes de nada, yo no soy estrella. Yo soy Lucas, el mismo de Monelos. El mismito. Yo aquí no vengo a salvar a nadie. No penséis que porque venga yo, ni venga Messi mañana, vamos a ascender. Vamos a intentar estar tranquilos y a conseguir el objetivo, que es lo más importante de todo".

ascenso frustrado en la 2022/2023

"Es un día triste, porque hoy las palabras realmente no sabes qué decir. Simplemente sientes frustración, decepción, por toda esa gente, por toda la ciudad, por mis compañeros. El deporte tiene estas cosas. A veces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Simplemente hay que aprender. Ahora mismo lo que le diga a la afición o a la ciudad no va a servir de nada. Simplemente decirles que volveremos con muchas ganas y ya está, que ya estoy preparado para la siguiente temporada".

celebró sus 50 goles de blanquiazul

"Sí, muy orgulloso. Es una celebración que me salió así espotáneamente y me la quedo para el recuerdo. La foto que me hicieron ya me queda para mi casa y ahí la guardaré para cuando un día se acaben los focos estos, yo la vea y diga, algún tiempo atrás hice cosas algo buenas. Y eso me va a quedar para el recuerdo y es muy bonito, muy orgulloso".

en el partidazo, tras el ascenso

Lucas Pérez atendió la llamada de El Partidazo en la celebración del ascenso. Juanma Castaño preguntó: "¿Esto es como ganar un título? ¿La sensación que tiene uno es como cuando un equipo grande gana una Liga o una Champions?". Lucas Pérez contestó: "No te puedo decir como lo siente, porque nosotros somos un equipo grande, nosotros somos uno de nueve. Nosotros sabemos lo que es levantar títulos. Esto es muchos años de sufrimiento y de luchar para que el Deportivo vuelva a donde se merece, que es el fútbol profesional y, luego, a volver a Primera División, que es lo que todos soñamos".

críticas tras el ascenso

En declaraciones a La Voz de Galicia, tras el ascenso logrado en mayo del curso pasado:

"Hay gente que me ha decepcionado mucho, es verdad. A lo largo de esta temporada, hay gente que me ha decepcionado por no confiar y por cosas que han pasado. Yo nunca he dejado de confiar. Sé la clase de futbolista que soy, sé la clase de persona que soy y no cambio. Ni por lo bueno, ni por lo malo. He vivido momentos muy buenos en el Deportivo de La Coruña, he vivido descenso también y he sido siempre la misma persona. Decepcionado, pero a la vez contento de que pasen esas cosas para saber con quién se puede contar y con quién no se puedo contar".

"Ellos ya lo saben. Las personas ya saben quién me ha decepcionado y quién no y ya lo saben. Sin rencor, solo que doy las gracias de que me pase y ahora hablaremos. Cada uno tiene que aprovechar su momento en la vida y ahora ha llegado el mío. Y es así".

palabras en el balcón de maría pita

En la celebración del ascenso desde el balcón de María Pita, Lucas Pérez habló así a la afición: "Yo me quedo tranquilos, no os preocupéis. El de Monelos se queda. Hay que subir a Primera. Tranquilos. Muchas gracias. Yo también os quiero mucho".

benassi y lucas pérez en septiembre de 2024

Massimo Benassi habló así del delantero coruñés tras el cierre del mercado veraniego: "Lucas tiene un contrato que es básicamente indefinido. Y Lucas estará aquí hasta que él quiera y como él quiera".

Tras un inicio liguero con dudas, el capitán quiso dar tranquilidad: "No hay que ponerse objetivos. Llevamos cinco jornadas. Esto te lo va a marcar el paso de la Liga. Pero en ese vestuario os puedo asegurar que la gente está muy ilusionada y con muchas ganas. Y lo digo ahora en la jornada cinco, creo que va a ser un bonito año el del Deportivo. Y lo digo de verdad, como lo decía el año pasado, cuando veníais con caras tristes".