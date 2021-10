Los intocables de Borja Jiménez

Tras casi un cuarto de competición, el Deportivo está demostrando que tiene una plantilla amplia y de un nivel similar en todos sus jugadores. Borja Jiménez no está repitiendo jornada tras jornada el mismo equipo inicial. El técnico ha realizado muchos cambios de nombres y de dibujos tácticos antes y durante los encuentros. Sólo Mackay y Lapeña se mantiene como los intocables del entrenador. El portero y el defensa llevan pleno de minutos. Lo de Mackay es más normal. Lapeña está realizando un gran inicio de competición. Además de la confianza del técnico, le están respetando las lesiones y no se ha cargado de tarjetas, por lo que siempre ha estado en disposición de jugar. Borja lo ha colocado incluso como lateral derecho. Lo hizo unos minutos en Tudela y salió en esa demarcación ante Unionistas en Salamanca, pero la consolidación de Victor en ese puesto, unida a la recuperación de Trilli, hacen que Lapeña ya no se mueva del eje de la zaga

TITULARES INDISCUTIBLES

En las últimas dos jornadas, Borja Jiménez ha reducido el número de jugadores con plaza fija en el once inicial. Ante el Sanse en Riazor, Quiles dejó su puesto a Noel. A pesar de que era el máximo goleador, el andaluz se sentó en el banquillo y fue el canterano el que formó pareja con Miku. Si Quiles perdió su puesto de indiscutible frente a los madrileños, a Álex Bergantiños le pasó lo propio en Santander contra el Racing. Rafa de Vicente ocupó su lugar y, por primera vez esta temporada, en la foto del sorteo con el árbitro y el capitán rival sale Mackay.

El portero, Lapeña, Héctor, Elitim y Miku han sido titulares en las nueve jornadas, pero no se pueden relajar por Borja está demostrando que, en cualquier momento, se caen del once.

La plantilla prepara ya el compromiso del sábado. Recibirán en Riazor al Zamora, que está en zona de descenso pero que vienen de ganar en casa. La campaña pasada, la victoria rojiblanca en el Ruta de la Plata le costó el puesto a Fernando Vázquez