Los detalles de la campaña de abonados del Deportivo

El Deportivo de La Coruña ha presentado esta mañana su campaña de abonados para la temporada 2023/2024 con el nombre de 'Soñar, sentir, vivir'. Una de las principales novedades es la ampliación de la categoría Sub 25 a Sub 30, con lo que los precios bonificados cubren cinco años más.



Además, se amplía el descuento para menores de 25 años. La temporada pasada por un abono de Tribuna Superior, pagaban 271 euros y en este curso abonarán 225. En las gradas de manor valor, también hay una rebaja para los Sub 25, aunque de menor porcentaje. Un usuario de Pabellón Inferior, tenía su abono por 81 euros el curso pasado, y en el actual puede adquirilo por 75.

Al igual que en campañas anteriores, por cinco euros más, los interesados pueden hacerse también socios del Liceo.

En la página rcdeportivo.es/abonos puede efectuarse ya esa renovación. Si se desea tener igualmente un abono físico, debe indicarse a la hora de hacerse el proceso y se enviará por correo postal con un coste extra de 3 euros.

Para hacer la renovación de forma presencial, solamente se podrá llevar a cabo con cita previa y a partir del 26 de julio. Esa cita puede concertarse en la web citaprevia.rcdeportivo.es. El plazo para nuevas altas se abrirá el 11 de agosto.

Se mantienen los abonos bonificados para mayores de 65 años, personas con diversidad funcional, desempleados y los mencionados Sub 30 y Sub 25, Adn blanquiazul (Sub 15), entre otros.

Los precios de los abonos generales oscilan entre los 145 euros de Pabellón Inferior, a los 450 de Tribuna Superior.

A continuación, puede consultarse la tabla de precios, en la que se aprecia que hay también ligeras subidas de precios en varias de las gradas, con respecto a los abonos de la temporada pasada:









Estos eran los precios en la temporada 2022/2023:

