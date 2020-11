Keko: “No estamos contentos con las sensaciones”

Esta semana sin competición para el Deportivo está siendo una semana de análisis y reflexión sobre las primeras cuatro jornadas. El equipo coruñés lleva diez puntos de doce y es líder, pero hay críticas al juego porque muchos sectores entienden que la plantilla tiene más nivel del que están demostrando sobre el césped. El Dépor no domina y le cuesta sobre todo en el aspecto ofensivo. En el vestuario no son ajenos a esos comentatios e incluso los entienden, como reconoce Keko Gontán,, elegido el mejor jugador del equipo en el inicio de la competición: “Entendemmos que haya críticas porque nosostros somos los primeros que no estamos contentos con la sensaciones que tenemos dentro el campo. Por los jugadores que hay podriamos tener más dominio e el campo, aunque sabemos que esto es un proceso y que Roma no se construyó en dos días. Hay que ser pacientes. Mientras encontramos ese camino, los partidos se están sacando adelante.

Uno de los argumentos es la adaptación a la categoría: “Me considero adaptado desde el primer día. Cuando nos quedamos aquí todos asumimos rápido que éramos jugadores de Segunda B. Nos hemos dado cuenta que no hay rival pequeño y que todos los partidos con complicados de ganar”.

De todos modos, pese a los problemas que hay, el Dépor es líder y tiene dos puntos de ventaja sobre el Pontevedra y el Zamora y tres con el Racing de Ferrol, tres conjuntos con los que todavía tienen que enfrentarse los blanquiazules. “El balance es positivo por cómo estamos en la clasificación y los puntos que hemos savado. A todos nos gustaría tener otras sensaciones en el campo, pero, a día de hoy, me quedo con los puntos y la clasificación. Somos los primeros que queremos ir a más y tener otras sensaciones en el campo pero lo importante es conseguir el objetivo”, indica Keko.