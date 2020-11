TIEMPO DE ANÁLISIS del DEPORTIVO

Estamos en una semana sin competición en Segunda B y es momento de realizar el primer análisis y poner la nota al inicio de temporada del Deportivo. Este fin de semana el cuadro herculino no jugará y el siguiente compromiso será el fin de semana del 21 y 22 de noviembre en el campo del Guijuelo. El equipo de Fernando Vázquez es líder con diez puntos de doce posibles, gracias a tres victorias y un empate. Ganó en Riazor al Salamanca por 2-1 y al Coruxo 1-0, a Unionistas 0-1 en el estadio Reina Sofía y empató a cero en el Vero Boquete de Santiago contra el Compostela. Ha marcado cuatro goles y ha encajado uno. En DEPORTES COPE CORUÑA hemos analizado las cuatro primeras jornadas con Luis Martínez, presidente de la Federación de Peñas, Tito Ramallo, entrenador de fútbol y extécnico, entre otros, del Fabril, Juan Luis Cudeiro, periodista que lleva muchos años siguiendo la actualidad del Dépor y que escribe en El País, y nuestro comentarista y exfutbolista Paco Liaño.

Todo puntuaron la trayectoria del Deportvo hasta el momento:

LUIS MARTÍNEZ: 7. “Este año hay que ser resultadistas. A todos nos gustaría que el Dépor jugase mejor pero estoy seguro de que con el paso de las jornadas iremos mejorando. Hay que estar a muerte con Fernando Vázquez”

TITO RAMALLO: 6. “A nivel pragmático muy bien pero a nivel de juego hay mucho margen de mejora”

LIAÑO: 5. “Desde el punto de vista de los resultados está en un nueve pero desde el punto de vsta del juego, no lo apruebo

JUAN CUDEIRO: 6. “Lo que antes era un bien. No podemos darle un notable pero el suficiente se me queda un poco corto porque vamos diez de doce y eso tiene peso”

También pusieron nota desde COPE CORUÑA

LETI CHAS: 6

PEPE TORRENTE: 7

