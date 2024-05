Idiakez: "Mario Soriano vuelve"

BAJAS

Lo del sábado es raro, que caigan cuatro. La de José me ha dicho el doctor Barral que no ha la visto en treinta años de carrera. Se han acumulado las bajas pero vamos a presentar un buen once y vamos a pelear el partido

Con José Ángel estamos hablando de cómo montar la recuperación en las vacaciones. La expectativa es que para la pretemporada esté

CASTELLÓN

Equipo bonito y duelo atractivo. Es un equipo un poco loco, que juega a campo abierto, a pares por todo el campo y a perseguir. Mucha movilidad y fútbol vistoso. Veremos un partido bonito

Nos llega con bajas pero nos motivo conseguir ese título

Cuando el jugador se viste y entra al campo, la motivación llega. Esperemos hacer un buen partido

ONCE

No me he parado a pesnar porque he estado pendiente del estado de los jugadores. La pelota estará dividida y somos capaces de ganar esos duelos. Espero un partido de muchos duelos

PRÓXIMA TEMPORADA

Tuvimos una primera charla para ver ideas generales. El mercado... no han acabado las competiciones y no hemos hablado de cosas concretas

Sin duda. La Segunda es una categoría de equipos y de dinámicas. Todas las plantilla tienen buenos jugadores. Plantillas muy igualadas, quitando los que descienden de Primera. Hermanos gemelos. Tenemos una buena base y haremos unas cuantas cosas que nos harán mejores

Entrenar al Dépor es lo que me hace ilusión. Cuando vine sabía a dónde venía pero no era consciente de todo. Es otro nivel de sentimiento y me hace una ilusión terrible entrenar en el Dépor

MARIO SORIANO

Mario vuelve. Sabemos de su nivel y es una buena noticia que tengamos un jugador del nivel de Mario