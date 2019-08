Gerard Valentín se marcha al Lugo

Gerard Valentín regresa a Lugo. El Deportivo y el club lucense han llegado a un acuerdo para que el lateral derecho juegue como cedido en el club lucense. El catalán ya estuvo cedido en el Anxo Carro la segunda parte de la pasada temporada (entre enero y junio). Allí, Valentín jugó de lateral pero también de interior. Su rendimiento fue satisfactorio y el club decidió intentar su vuelta, que se ha concretado en la primera semana de competición

Su salida de la plantilla del Deportivo estaba cantada. Era uno de los hombres que tenían claro que su futuro no pasaban por Riazor. De todos modos, su marcha no implicaría la llegada de otro lateral derecho. David Simón y Eneko Bóveda pueda actuar en esa demarcación. El vasco, que también puede jugar como central, fue el lateral derecho titular en el partido del Teresa Herrera ante el Betis y tiene muchas opciones de repetir en el once inicial en el estreno liguero contra el Oviedo, el domingo en Riazor a las 18 horas.

La plantilla empezará a preparar ese encuentro desde esta mañana. La imagen del pasado sábado contra el Betis ha alimentado las esperanzas de una afición que estaba expectante ante la reducción del tope salarial, pero se quedó satisfecha con el rendimiento del equipo en su presentación.