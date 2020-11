Gandoy: “Rolan tiene predisposición y es un gran jugador”

En una semana sin competición, uno de los nombres que más se ha repetido estos días es el de Diego Rolan. El uruguayo ha regresado de su país tras obtener el permiso de trabajo y ya se entrena a las órdenes de Fernando Vázquez. La intención es que pueda estar disponible para el técnico de cara al compromiso del domingo 22 en el campo del Guijuelo a partir de las cinco de la tarde. Para un equipo que está teniendo problemas en la faceta ofensiva, la llegada de Rolan debería ayudar. En ese sentido, Yago Gandoy ve al atacante con ganas de debutar con la camiseta blanquiazul: “Rolan es un jugador que nos puede aportar muchas cosas. El aportar o no va a estar en su caabeza. Pero tiene predisosicón y está muy integrado en el grupo. Es un gran jugador”

El encuentro volverá a estar marcado por el césped artificial. El Guijuelo disputa sus partidos en un campo con esa superficie y los duelos suelen estar marcador por esta circunstancia: “Es uno de los partidos más difíciles de la primera fase. Yo he jugado en ese campo y dominan el bote del balón y la superficie y es un partido muy difícil. A nosotros ell artificial nos perjudica pero no es excusa y vamos a trabajar fuerta para traenos los tres puntos”.

De cara a ese duelo, en el conjunto coruñés trabajan para recuperar a algunos de los lesionados. Bóveda y Salva Ruiz tienen muchas opciones de estar disponibles, mientras que Derik y Valín lo tienen más complicado. Además, esta semana sin partido también está siendo aprovechada por futbolistas con molestias como Granero o con más minutos como Keko Gontán para reducir la intensidad del trabajo y poder estar al mejor nivel posible en el inicio de la semana que viene. La plantilla realizará mañana sábado la última sesión de trabajo de la semana y luego tendrán dos días de descanso.