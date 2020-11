Fernando Vázquez volverá al banquillo del Dépor 145 días después

El Guijuelo-Deportivo del domingo supondrá el regreso de Fernando Vázquez al banquillo del equipo coruñés en partido oficial. Han pasado 145 días.El técnico de Castrofeito ha cumplido nueve partidos de sanción y, por primera vez esta temporada, podrá dirigir a sus jugadores desde el área técnica. Y es que este curso, Vázquez arrastraba aún cuatro encuentros de sanción de la pasada campaña.

Hay que viajar al pasado 30 de junio, Tenerife-Deportivo en el Heliodoro Rodríguez López. En el minuto 84, Vázquez fue expulsado por, según el acta del partido, “Dirigirse de forma ostensible, a viva voz, con los brazos en alto, desde su área técnica y de forma reiterada después de haber sido previamente advertido en los siguientes términos:! No lo ves, pero es que no lo ves!”. El duelo estuvo marcado por un penalti muy polémico a favor de los locales por una falta de Mujaid sobre Joselu. Un centro al área y el colegiado entiende que el defensa blanquiazul salta con el codo por delante del atacante. Minutos después de esa acción, muy protestada por el Dépor, el entrenador acabría expulsado. Fue sancionado con dos partidos

Ahí empezó el calvario del preparador blanquiazul. Los partidos se jugaban sin público por la pandemia de la COVID 19 y Fernando Vázquez se situaba en la grada y, al no haber gente, se podía escuchar sus indicaciones, igual que se escucha a los jugadores. Tras la derrota ante el Málaga en La Rosaleda, jornada 39, le cayeron 3 partidos. ¿La razón? “Una vez finalizado el partido y cuando estábamos dentro del túnel de vestuarios, D. Fernando Vázquez Pena, identificado como el entrenador del RC Deportivo de la Coruña mediante su licencia, se dirigió a nosotros a voz en grito protestando un lance del juego de forma airada, siguiéndonos hasta el acceso a nuestro vestuario y teniendo que ser sujetado por miembros de su equipo”. Eso refleja el acta del Málaga 1 Dépor 0, unas palabras que enfadaron a Vázquez: “El vestuario del árbitro está al lado del vestuario local. No fui a buscar al árbitro. Cuando me metí dentro, el árbitro estaba subiendo las escaleras para su vestuario y yo en voz alta le dije lo siguiente: "Un gol tiene que ser anulado cuando venga precedido de una mano, sea voluntaria o involuntaria". Se lo dije así en voz alta. Nada más. No soy un macarra. Si leemos la redacción del acta, parece que soy un macarra que me acerqué al vestuario con intención de amenazarlo o agredirlo. A mí nadie me agarró. Le dije eso y estaba el delegado y me dijo: "Vamos", y me marché. Pero la lectura del acta da a entender que yo estaba arrebatado. No, en absoluto. Fui expulsado muchas veces y que miren, por favor, en qué circunstancias y por qué. Nunca por insultar, y sí por pedir explicaciones”. Tres partidos más, es decir, hasta el final de Liga.

Los últimos cuatro, los que está cumpliendo esta temporada, fueron en la siguiente jornada, en la visita del Extremadura a Riazor. El Comité de Competición lo sancionó con cuatro partidos por dar instrucciones a los futbolistas desde la grada.

El domingo se termina una etapa larga de Fernando Vázquez sin poder dar sus clásicas carreras cuando su equipo marca. Desde el 30 de junio no se sienta en el banquillo en un partido oficial.