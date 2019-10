“No estoy preocupado, sabemos que el equipo es bueno y hay que levantar esto”

Samuele Longo confía en revertir la delicada situación que atraviesa el Deportivo de La Coruña. “No estamos contentos, pero hay que trabajar, aislarnos de todo, pensar en nosotros mismos y dar lo mejor en cada entrenamiento, que es lo que estamos haciendo y trabajando así, llegarán los resultados”, comentó el atacante en la sala de prensa del estadio de Riazor.

El italiano aseguró no sentirse preocupado por ver al equipo como colista de Segunda División, ya que tiene claro que el grupo levantará cabeza. “No es preocupación. No podemos estar contentos o satisfechos con lo que hemos hecho porque somos los primeros a los que nos gusta ganar y estar en esa situación no nos gusta, pero de ahí estar preocupado, yo no estoy para nada preocupado, creo que hay que mirar hacia nosotros, sabemos que el equipo es muy bueno y hay que levantar esto”, apuntó.

Longo no se ha estrenado como goleador con la camiseta blanquiazul. “A mí como delantero, me gusta marcar y, cuando no marcas, no estás contento. Pero no estoy contento por no marcar y por tener pocos puntos. Tenemos que mejorar todos. Jugamos 11 y cuando mejoremos como equipo, llegarán los goles. Sean míos o de otros compañeros. Cuando mejoremos en todo también llegarán los goles de Longo”, declaró.

El atacante considera que los futbolistas deben aislarse lo máximo posible del entorno. “Leer periódicos, ver noticias y esas cosas no nos hacen bien. Yo no miro ni ahora que estamos mal ni cuando las cosas salen bien. Tenemos que aislarnos y trabajar juntos. Si fuese un aficionado, no estaría contento porque veo que no llegan los resultados, pero desde dentro tenemos la confianza para sacarlo adelante y lo vamos a sacar”, finalizó.