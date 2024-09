Escudero está en la recta final de su recuperación con el Deportivo

La posición de lateral izquierdo está generando mucho debate en el Deportivo. La lesión de Sergio Escudero el pasado 3 de agosto, una luxación en el codo izquierdo, provocó que el club acelerase la llegada de Obrador para cubrir esa demarcación. Sin embargo, Idiakez ha colocado ahí a un lateral derecho, Ximo Navarro, y a David Mella.

situación de escudero

El zaguero, uno de los fichajes de este verano, hace ya algunas partes del entrenamiento con el grupo. La idea es que en tres semanas pueda empezar a estar a disposición del técnico. Se lesionó ante el Chaves el 3 de agosto y regresaría pasados dos meses, un plazo del que ya habló Idiakez. Se optó por un tratamiento conservador y se decidió que no pasase por el quirófano. “Va bien. Hace muchas tareas con el grupo pero hay que tener calma. Dependerá de sus sensaciones y su seguridad. Es una lesión que tiene que ver con disputas, con los duelos... habrá que ir viendo sus sensaciones y su seguridad”, indicó el vasco antes del duelo del pasado viernes

Imanol Idiakez habla de la recuperación de Escudero

MFULU

El pivote no pudo estar en Córdoba por culpa de unas pequeñas molestias físicas pero el preparador blanquiazul, en la rueda de prensa posterior al encuentro, indicó que no se trata de ninguna lesión de gravedad: “Una pequeña sobrecarga y no queríamos forzar porque podía convertirse en lesión. No es nada grave y espero que pueda estar a disposición”. El equipo recibe el sábado a las 18:30 horas al Burgos en Riazor

CERRADA LA CAMPAÑA DE ABONADOS

27.549 socios tendrá el Deportivo en la actual temporada. El club cierra su campaña de abonados con gente todavía en lista de espera. Desde la entidad herculina recuerdan que sigue abierta la opción de hacerse socio amigo, que también tiene algunas ventajas como poder sacar cuatro entradas a lo largo de la campaña con un 25% de descuento o rebajas en el precio de los artículos de la Deportienda