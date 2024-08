El Deportivo está cerca de fichar a Charlie Patiño. El joven futbolista de Arsenal, de raíces gallegas, está a punto de convertirse en nuevo jugador del cuadro blanquiazul. La negociaciones fueron avanzadas por The Mirror y confirmadas por Deportes COPE Coruña

Arsenal agree permanent sale of talented 20-year-old midfielder Charlie Patino to Deportivo La Corona. Fee said to be in region of £1m. Understand deal includes significant sell-on clause for Gunners. Patino spent last season on loan at Swansea City. #AFChttps://t.co/Z4hjpmzD3M