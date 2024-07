Con Riazor asegurado, Louzán presiona al CSD para tomar una decisión sobre el Mundial 2030

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Galega de Fútbol y vicepresidente de la RFEF, ha reclamado al Consejo Superior de Deportes una reunión para dar las últimas pinceladas a la propuesta española de cara al Mundial 2030 y poner en común si finalmente las once sedes iniciales pueden crecer a trece para incluir a Vigo y Valencia. “Debo decir que en el último encuentro celebrado en Marruecos hace una semana, por parte del Gobierno de España, que también formaba parte de esta comisión, se quedó en que a lo largo de esta semana se iba a celebrar una reunión al más alto nivel entre la Real Federación Española de Fútbol y el CSD y todavía estamos a la espera. Pasó una semana y por parte del CSD no hay ninguna respuesta a tal efecto, con la intención, porque así lo manifestó la propia ministra de educación y deportes, que pretendía que todas aquellas sedes que reunían las condiciones deberían ser sede mundialista de España, pero, como digo, ese propósito en este caso del CSD, a día de hoy, pasó una semana, y no tenemos ningún tipo de propuesta para poder sentarnos y hablar y trasladar a FIFA esa intención de sumar a esas once sedes, la posibilidad de que se sumen dos sedes más”.

“La Federación tendrá que tirar para delante”

“Estamos a la espera porque además fue intención del propio Consejo Superior de Deportes que se pondría en contacto con la RFEF, tuvimos una llamada diciendo que ayer mismo ya se iba a concretar por parte del secretario de estado para el deporte esa reunión. Pasó el día de ayer, está camino de pasar el de hoy y seguimos esperando. ¿Qué va a pasar? Que todo el trabajo que llevamos hecho desde la Federación Española de Fútbol, técnicos competentenes para llevar a cabo ese dossier de dos mil páginas, la Federación Española trendrá que tirar para delante. Nos gustaría y nos gusta que haya un consenso en este sentido, pero como por parte del Gobierno de España en este momento aquello que nos trasladó de poder sentarse y dialogar sobre esto, no se llevó a cabo. Por parte de al Federación Española deberemos comunicar a FIFA finalmente cuál deber ser la propuesta de España".

¿Once o trece sedes?

Rafael Louzán, preguntado por si serán once o trece las sedes, contestó: “Es algo que los técnicos de la Federación en la semana próxima deben decidir. Nos gustaría, estamos a la espera como digo, pero los compromisos son para cumplir y nos gustaría que el gobierno de España comunicara”.