CELTA B-DEPORTIVO: Dónde ver y escuchar el partido

Seguir soñando con meterse entre los tres primeros o pasar a pelear de forma oficial por la permanencia. Eso es lo que se juega el Deportivo contra el Celta B. El equipo coruñés necesita ganar para llegar a la última jornada con opciones. Todo lo que no sea un triunfo terminará con las pocas opciones de seguir optando al ascenso. El filial celeste es tercero y tiene cuatro puntos más que los blanquiazules, que vienen de ganar 1-0 al Pontevedra en Riazor.

Habrá aficionados en las gradas en un duelo que permitirá calibrar si el Dépor se empieza a recuperar o el triunfo del pasado fin de semana fue un espejismo. En todo el curso, sólo han logrado enlazar dos victorias en la tercer y cuarta jornada, cuando ganó a Unionistas en Salamanca y al Coruxo en casa.

HORARIO DEL PARTIDO

Será el domingo 14 de marzo a partir de las 11:30 horas en Barreiro. Rubén de la Barrera tendrá las ausencias por lesión de Celso Borges y Derik Osede, mientras que los locales no podrán contar con Alfon, el gran protagonista del partido de ida. Sus dos goles tumbaron al Dépor y dieron inicio a una grave crisis de la que todavía no se ve el final.

DÓNDE VER EL CELTA B-DEPORTIVO

El duelo podrá verse en el segundo canal de la Televisión de Galicia, la G2. Para los de fuera de la comunidad autónoma, también podrán seguirlo por su página web, www.crtvg.es, o a través del TVG Europa, presente en plataformas digitales (En Movistar es el canal 151).

Además, como siempre que juega el Deportivo, habrá TIEMPO DE JUEGO CORUÑA, en el 99.9 FM, en cope.es eligiendo la emisora de A Coruña y en las APP de COPE y de Tiempo de Juego. Con Paco Liaño, Juan Yordi, Pepe Torrente y Leticia Chas, podrás vivir el minuto a minuto del encuentro

PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR EL PARTIDO