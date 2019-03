Borja pone de ejemplo a la Juventus

La remontatada de la Juventus ante el Atlético de Madrid no ha pasado desapercibida en el Deportivo. Los italianos remontaron un 2-0 y pasaron a cuartos de final de la Liga de Campeones. El equipo coruñés tiene un reto también muy complicado, contrarrestar los siete puntos de diferencia que existen sobre la zona del ascenso directo. Desde la implantación del play off, nunca se ha logrado contrarrestar esa distancia: "Leí el otro día que la Juve no había remontado nunca una eliminatoria. Las estadísticas están para romperlas", dice Borja Valle, uno de los futbolistas importantes de ese vestuario.

De todos modos, el atacante entiende que el deportivismo esté preocupado por los últimos resultados: "La afición del Deportivo ha vivido momentos muy bonitos con este escudo. Entiendo el nerviosismo".

Por último, se le preguntó por la sanción de dos partidos a Edu Expósito, que el club ha recurrido ante Apelación para intentar rebajarlo a un partido. "No soy la persona adecuada para hablar de las sanciones. Lo que dice Carmelo. Al final tienes que respetarlo. Son momentos incómodos porque no acabas de comprender el alcance de la sanción, pero tienes que acatar".