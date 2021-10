Borja Jiménez: "Lo afrontamos como un partido más"

Racing de Santander y Deportivo se miden el domingo a partir de las doce de la mañana en El Sardinero en un partido entre dos rivales directos en la lucha por el ascenso. Llegan empatados en la segunda posición de la tabla, con 16 puntos, a dos del líder Unionistas.

Borja Jiménez intenta darle normalidad al encuentro. Estamos sólo en la novena jornada y quedan muchos meses de competición. Por ello, el técnico blanquiazul no considera que el duelo vaya a marcar el futuro de los equipos. El Racing ha ganado sus cuatro compromisos como local y el Dépor llega tras vencer al Sanse en Riazor y cortar la racha de tres jornadas sin ganar

Resumimos algunas frases de Borja

PARTIDO EN SANTANDER

“A priori, uno de nuestros rivales directos. Lo afrontamos como uno más porque mayo está lejos. Nos vamos a enfrentar a un buen equipo y que ha ganando todos los partidos en casa. Uno de los partidos más bonitos de la categoría”

RACING

“Tiene jugadores potentes a nivel ofensivo, internacionales como Pablo, jugadores con experiencia por dentro... tienen buen equipo. Hace cosas bien con la pelota, que no le importa defender en campo propio”

¿EXAMEN PARA CALIBRAR EL ESTADO DE FORMA?

“Para mi personalmente, no. Se dónde el equipo está ahora mismo y lo que tenemos que ir corrigiendo. En la jornada 9, independiente de lo que ocurra, no se va a definir el futuro de ninguno. Es una carrera larga. El resultados no va a marcar nada. Creo que el equipo está bien”

TRILLI Y RESTO DE TOCADOS

“Trilli ha entrenando con normalidad y podría jugar. Valín se entrena desde el miércoles con el grupo y podría participar. Trigueros y Beniro siguen lesionados”

NOEL Y LA YOUTH LEAGUE

“Noel pide el cambio, al igual que Mella. El tema que le reste opciones es que tuvo partido entre semana y se ha perdido entrenamientos. Lo importante para Noel es que pudiese participar. Con nosotros seguirá teniendo oportunidades, ya sabéis mi opinión sobre Noel”

“Muy contento por los chicos. Lo disfrutamos mucho. Es una competición muy bonita de jugar. Ojalá sigan pasando eliminatorias y nos sigan haciendo vibrar y que nos hagan disfrutar”