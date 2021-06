El Big Data aplicado al fútbol

“El Big Data es algo que se lleva aplicando en el fúbol durante mucho tiempo, pero muchos entrenadores más tradicionales o clubes que no le daban tanta importancia tenían las herramientas para aplicarlas y no lo hacían”. Es la reflexión que hace Manu Sotelo, exentrenador del porteros del Deportivo y que acaba de ascender a la Premier League con el Brentford, un club de Londres que utiliza esta herramienta de análisis y que le está dando magníficos resultados. Y es que el Dépor anunció hace unas semanas que Nacho Lourido pasaba de ser el entrenador del Cadete A a dirigir nuevo departamento de tecnología analítica y deportiva. El Big Data llegaba al Deportivo.

La utilización de esta herramienta puede ayudar en muchos aspectos, tal y como lo usan en el Brentford: “La diferencia no es sólo que lo apliquen, es cómo lo hacen. Sacan mucho rendimiento no sólo aplicándolo al juego, sino al fichaje de jugadores. En los últimos años, han ganando mucho dinero fichando jugadores de enorme potencial que nadie los había descubierto. Somos un equipo con jugadores muy jóvenes. Se han vendido dos por sesenta millones de libras a clubes de la Premier”, indica Sotelo. Sin embargo, que nadie piense que en el Dépor pasa a fichar una máquina. Para el preparador gallego, las personas y su toma de decisiones seguirán siendo fundamentales: “Esa parte se necesita. Por mucho que quieras a un jugador por los datos que tienes, el filtro de su comportamiento, cómo es fuera del fútbol o la familia suma muchísimo. Lo más importante son los recursos humanos. Si no tienes personas para aplicar el Big Data o traducir esos datos... el cómo traduzcas esos datos al fútbol es muy importante. Una persona sola no puede”.

Por último, el uso del Big Data debe ser una forma de trabajar de todos, no sólo de los directamente encargados del departamento. Es una idea de club: “Es un filtro constante. Todos los empleados trabajamos con datos. No solo la cabeza visible, todos tienen que hacer eso. En mi parte, tengo que traudcir esos datos a mi trabajo o cómo analizar un partidos en base a los datos. Tenemos incluso una persona dedicada exclusivamente al descanso de los jugadores”