Beauvue: “Estoy como un león, entrenando a tope”

Claudio Beauvue ha compartido sus entrenamientos en redes sociales desde el inicio del confinamiento y asegura tener ganas de regresar, aunque tiene claro que la prioridad a día de hoy es resolver la crisis sanitaria. “Ahora mismo el tema está en las manos del gobierno y, a partir de eso, ya veremos cómo actuamos en el mundo del fútbol. Aunque estamos entrenando en nuestras casas con mucha fe y ganas de volver lo más rápido posible, hay cosas más importantes que tenemos que arreglar de momento y este partido entre nosotros debemos ganarlo y luego volver a disfrutar de nuestra pasión”, comenta.

El delantero reconoce que ejercitarse en casa no es lo mismo que sobre el césped, pero está dando el máximo. “Estoy como lo dijiste, como un león, entrenando a tope, y ya veremos como salimos de aquí, pero lo que sé yo, de mi parte, estaré listo”.

El futbolista de Guadalupe no tiene a su familia con él en A Coruña. “No estoy con mis hijos, con mi mujer. Mi madre está en Guadalupe, pero está pasando muchas cosas y no estoy pensando en lo que pueda ser mi futuro. Es una situación que nos cuesta a todos. Dicho esto, si me conocéis y miráis mi carrera, soy un jugador con una mente muy fuerte en todos los casos, cuando va bien y cuando va mal. Nunca me rindo y los momentos que son más difíciles me pongo en la cinta y corro y ya está”, declara.

Con respecto al acuerdo alcanzado con el Deportivo de La Coruña para la reducción de salarios de la plantilla, Claudio Beauvue señaló: “Tenemos una buena relación con el club y este acuerdo se va a solucionar muy rápido en estos días, así que estamos todos en la misma línea y para acabar la competiciones veremos, tenemos que tener paciencia. Ya sé que mucha gente tiene ganas de salir y los jugadores de entrenar y jugar, pero todos tenemos en la mente y todos los días estamos mirando las noticias y con el coronavirus debemos ser muy inteligentes para tomar buenas decisiones y veremos qué pasa”, finaliza.