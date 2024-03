Así se siente Balenziaga cuando juega con el Deportivo en Riazor: "Como San Mamés..."

Mikel Balenziaga fue uno de los fichajes del Deportivo este verano. El lateral dejó el Athletic de Bilbao y decidió bajar dos categorías para vestir la camiseta blanquiazul. El zaguero, con más de 500 partidos como profesional, se ha convertido en un fijo en los planes de Imanol Idiakez. Acostumbrado al ambiente de San Mamés, también está encantado con el que hay en Riazor: "Al jugar en Riazor siento prácticamente lo que yo he sentido en los doce años que he estado en el Athletic y mucho más de lo que sientes en Primera División cuando he jugado fuera de casa"

La afición del Deportivo es fiel a su equipo y van sobre 20.000 personas a Riazor. Ni las cuatro temporadas que lleva el club fuera del fútbol profesional han provocado que se baja el número de hinchas que acuden al estadio, algo muy valorado por los profesionales. Balenziaga tiene claro que pocos sitios para jugar al fútbol como A Coruña y Riazor: "Es único en Primera RFEF y en Primera División. Hay pocos equipos que llenen así el estadio. Sabía que era especial pero hasta que vienes aquí no sabes de la magnitud del equipo, la ciudad y la afición"

TERMINA CONTRATO EN JUNIO

Balenziaha firmó una temporada y todavía no se plantea su futuro. Con 36 años, vive el día a día y al finalizar el curso ya tomará una decisión. Está feliz en la ciudad y en el Dépor.

PENDIENTES DE LUCAS Y MELLA

De cara al partido del sábado en el campo del Cornellá, Idiakez está pendiente deLucasy Mella. El primero sigue con molestias en una rodilla y está al margen del grupo, mientras que el segundo ha jugado tres partidos con la seleccióne española sub 19 en siete días y habrá que ver el cansancio con el que llega a A Coruña.

Sobre Lucas Pérez habló su compañero Gerrmán Parreño

