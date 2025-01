Así está de efectivos el Leyma Coruña de cara al derbi contra el Breogán

El Leyma Coruña sufrió una durísima derrota ante Baskonia este miércoles, al caer por 114 a 66. Los de Epifanio llevan varias semanas con problemas de efectivos. El calvario comenzó el 7 de diciembre con la rotura de fibras en el gemelo de Augusto Lima. A esa importante baja, se sumó la de Phil Scrubb el 14 de diciembre y, por si los problemas fuesen pocos, L.J. Figueroa pidió abandonar el equipo naranja y su salida se hizo efectiva el 26 de diciembre.

Enero comenzó con un virus que contagió a varios miembros de la plantilla. Ante Baskonia, Epifanio recuperó a Jakovics, pero también Burjanadze tuvo que jugar afectado por la enfermedad y tras un par de días con fiebre.

El entrenador burgalés espera que la situación mejore de cara a la visita al Breogán de este domingo a las 12:30 horas. Así repasó el estado de la plantilla, en la sala de prensa del Buesa Arena:

Nuestro día a día en las últimas dos semanas está siendo un poco malo en el número de efectivos" Diego Epifanio Entrenador del Leyma Coruña

álex herández

“Álex Hernández estaba en la cama con fiebre cuando salimos de A Coruña ayer y esperemos que se pueda ir recuperando”.

jakovics

“Ingus ya ha podido hacer dos entrenamientos, con lo que estamos muy contentos”. Disputó 19:02 minutos contra Baskonia.

burjanadze

“Beqa viene de no entrenar. Según lo que nos ha dicho el doctor, ahora mismo estará en un mal momento, lo que pasa es que es un animal y el tío, otro jugador se hubiese quedado, primero en A Coruña, y luego, seguramente en el hotel. Y él ha hecho un máximo esfuerzo y, de hecho, me ha pedido salir en la última rotación, cuando no lo iba a sacar. Y me ha dicho que él quería salir”. Disputó 21:14 minutos en el Buesa Arena.

Phil Scrubb regresó a la convocatoria ante Baskonia, pero no tuvo minutos. “Vamos a ver si Phil puede entrenar. Si el viernes puede empezar a hacer algo, un poco de contacto, para intentar incorporar a los jugadores cuanto antes y tratar de ser el mayor número. Para nosotros es muy importante competir, pero también el día a día y nuestro día a día en las últimas dos semanas está siendo un poco malo en el número de efectivos. No en el rendimiento de los chicos, que los que están lo están dando todo”.

derbi gallego y duelo por la permanencia

El Leyma Coruña visitará al Breogán este domingo a las 12:30 horas. El equipo naranja llega al encuentro como penúltimo clasificado y con cuatro victorias en su casillero. Además, el equipo de Diego Epifanio encadena cuatro derrotas consecutivas. Enfrente, en el Pazo, estará un Breogán que llega tras ganar en la pista de Andorra por 93 a 101, y que tiene un triunfo más. Está con cinco, al igual que Lleida y el propio Andorra.