“No es el artificial, es la predisposición mental”

Predisposición mental. Ganas de jugar. Encarar el partido sin que les condiciones la superficie del campo. En una semana donde se ha hablado mucho del césped artifical del Nuevo Ganzábal de Langreo, Rubén de la Barrera considera que en este tipo de encuentros influye más cómo lo afronte el fubolista que la superficie del terreno de juego: “Cómo te predispones antes de que todo suceda. Si te apetece o no competir, si te tienes que dejar lo que te tienes que dejar. Que no nos de la risa. Si eso es así, perdemos fijo. No es por jugar en artificial, es porque la predisposición mental no es la óptima. Si eso no sucede, vamos a perder fijo”. En ese sentido, hizo algunas precisiones sobre el campo, que él conoce de su etapa en el filial del Valladolid: “Es un campo ampío, no es un campo de cerillas”. Sobre el estilo, tiene claro que pueden cambiar algunos detalles, pero que la idea debe ser la misma: “Si pretendemos ganar el partdo siendo otros, es una mayor ventaja para el rival. Ahora, cada partidos tiene sus matices pero no por eso vamos a sufrir una metamorfosis”.

Podría ser una buena jornada para el Deportivo. En Soria se enfrantan Numancia y Racing de Ferrol, tercero y segundo, respectivamente. Ganando, los coruñeses saldrán beneficiados. “No quiero cuentas. Nos toca jugar un partido en Langreo y tenemos que ganar. El objetivo es ganar todos los partidos de esta fase. Es Langreo y la necesidad de sumar tres”, indicó el técnico

FUTURO

Rubén de la Barrera y ABANCA, dueña del club, mantienen buenas relaciones. Villasuso es el hombre de Escotet en el Dépor y mantiene frecuentes reuniones con el entrenador. El futuro del banquillo pasa por De la Barrera, pero el técnico quiere centrarse en el presente: “En mi continuidad no hay novedades. Esto es lo de siempre: mientras ganas, eres un fenómeno. Cuando no lo haces, te tiras de los pelos”