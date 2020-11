Abad apoya al exdeportivista Ortolá (Tenerife)

Fue una de las imágenes del fin de semana pasado. Se disputaba el derbi entre Las Palmas y Tenerife. Un acción sencilla, un balón aéreo al primer palo, se le escurre de forma incomprensible al meta del cuadro chicharrero, Adrián Ortolá, y se introduce el balón en la portería. 1-0 para Las Palmas y no se movió más el marcador. Un fallo además en un encuentro de rivalidad, con todo lo que ello conlleva. Sabe bien lo que significa el derbi canario el arquero del Deportivo Carlos Abad. Tinerfeño de nacimiento, llegó a A Coruña el pasado verano procedente de las islas. Abad quiso tener palabras de cariño hacia su compañero de profesión: “Son accidentes. No es mejor ni peor porque haya ocurrido eso. El fútbol es un juego de errores. Todos fallamos. Especialmente los porteros, cuando fallamos somos villanos y cuando acertamos, unos héroes. Todo mi apoyo, son cosas que pasan, y no creo que le vaya a afectar”. Se da la circunstancia, además, que Ortolá vistió la camiseta del Deportivo en la temporada 2018-2019, cedido por el Barcelona. Aunque apenas jugó porque el titular era Dani Giménez, dejó un buen recuerdo en el vestuario como un gran profesional y buen compañero.

Abad se ha adaptado a la perfección al Dépor y se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del conjunto gallego en su proyecto de ascender a Segunda División. Fernando Vázquez ha apostado por él desde la primera jornada y Carlos está respondiendo a esa confianza con un gran rendimiento. Sólo ha encajado un gol en las cuatro primeras jornadas y está mostrando mucha seguridad. En el juego aéreo, una de las claves en Segunda División B, está siendo muy sólido. Además, aunque el Dépor como bloque está defendiendo muy bien, cuando se le ha necesitado ahí ha estado, como en la parada en el campo de Unionistas. Disparo raso desde dentro del área pegado al palo derecho y gran intervención el guardamenta blanquiazul: “Mi función es estar concentrado para estar cuando tenga que estar”