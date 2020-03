Andrés Díaz nos da pautas de entrenamiento en casa

Las pautas de Andrés Díaz, exatleta coruñés y récord europeo de 1.500:

Estamos ante un problema de salud pública, la crisis del coronavirus nos obliga a abandonar la rutina de los entrenamientos y hábitos sociales, y debemos actuar con responsabilidad, solidaridad y compromiso en la lucha contra esta pandemia.

En estos días de confinamiento podemos/debemos realizar ejercicio físico en casa para evitar los efectos perjudiciales del sedentarismo.

Para los que no acostumbran a ejercitarse puede ser una buena oportunidad para iniciarse e incluso adquirir el hábito, y para los que ya realizan ejercicio físico, les ayudará a mantener en la medida de lo posible la forma deportiva.

No hay ningún método mejor que otro, el ejercicio hay que adaptarlo a las características particulares de cada uno y a su grado de condición física. Y aunque no hay recetas, sí nos puede servir de guía alguno de los videos o rutinas que circulan por la red de los distintos profesionales de las ciencias de la actividad física y el deporte. Hemos de elegir una rutina que se adapte a nuestro contexto individual y condición física. Lo más importante es la seguridad. Los ejercicios deben realizarse correctamente, controlando la respiración y el movimiento.

Para los que ya realizan algún deporte, podemos aprovechar para poner énfasis en aquellos aspectos del entrenamiento más abandonados o que se les presta menos atención, como los ejercicios para mejorar la flexibilidad y movilidad, y trabajar los eslabones débiles para conseguir calidad de movimiento.

Primero tenemos que escoger el mejor momento del día para cada uno, motivarse y prepararse para realizar el ejercicio igual que si fuésemos al gimnasio: buena hidratación, material adecuado y un espacio adecuado y seguro para la práctica.

Hay mucho material que podemos comprar por internet, sencillo y alternativo como bandas elásticas, TRX…pero podemos realizar también muchos ejercicios con el peso de nuestro cuerpo.

La duración de la sesión desde 20 hasta 60', dependiendo de la condición física de cada uno y de la intensidad de la actividad. ¡¡¡Más no es mejor!!! Escuchar al cuerpo y las sensaciones para adaptar individualmente el ejercicio.

La primera parte de cualquier sesión es el calentamiento en donde realizaremos ejercicios de movilidad, estiramientos dinámicos y progresivamente activaremos nuestro organismo con ejercicios de menor a mayor intensidad.

Para la parte principal, el circuito es una buena opción, ya que te permite trabajar además de la fuerza el sistema cardio-respiratorio - ejercicios como sentadillas, flexiones, zancadas, burpees, planchas isométricas, saltitos...- intercalando entre estos ejercicios otros de coordinación, equilibrio y estabilidad que nos permitirán recuperarnos entre los ejercicios más intensos y dar más variedad al entrenamiento y conseguir mayores beneficios.

Para la vuelta a la calma realizaremos estiramientos y ejercicios de respiración como técnica de relajación.

La siguiente sesión la dedicaremos al trabajo de movilidad y CORE, para variar y alternar los estímulos y permitir una mayor recuperación entre sesiones de circuitos metabólicos que producen más fatiga.

Mucho ánimo en estos días difíciles. Esta en manos de todos frenar al Covid-19. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y QUÉDATE EN CASA