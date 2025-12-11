COPE
Podcasts
Extremadura
Extremadura

Las elecciones del 21D están a la vuelta de la esquina

Adrián García analiza las claves de la actualidad en un minuto

En Cope Extremadura te contamos las claves de la actualidad en un minuto.
00:00

En Cope Extremadura te contamos las claves de la actualidad en un minuto.

Celia Lafuente

Mérida - Publicado el

1 min lectura

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 11 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking