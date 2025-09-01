Víctor Píriz deja la Junta por la empresa privada

Víctor Píriz ha anunciado su dimisión como Secretario General de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura. Tras nueve años en cargos públicos, el político del PP ha comunicado a la presidenta regional, María Guardiola, su "decisión meditada" para dejar el puesto e iniciar una nueva etapa profesional en una empresa privada de la capital de España. En un mensaje en redes sociales, Píriz calificó su tiempo al servicio de los extremeños como un "privilegio" y un "regalo al alcance de muy pocos", que intentó aprovechar "defendiendo siempre a mi tierra".

Su trayectoria política ha sido extensa. Natural de Talavera la Real (Badajoz, 1975), fue diputado en el Congreso durante dos legislaturas, desde 2016 hasta 2023, donde ejerció como portavoz de Presupuestos del Grupo Popular. Precisamente, durante su etapa en el Congreso fue conocido por promover un recurso contra la candidatura socialista en Alburquerque en 2019. Fue nombrado para su último cargo en la administración extremeña con el inicio de la legislatura actual, en 2023.

En su mensaje de despedida, Píriz mostró su agradecimiento a los expresidentes Mariano Rajoy y Pablo Casado, así como a los exsecretarios generales del partido María Dolores de Cospedal y Teodoro García Egea. También dedicó palabras de gratitud a la presidenta Guardiola por darle la oportunidad de servir a su tierra. Licenciado en Administración de Empresas, Píriz deja la política con la "sensación de deber cumplido" y la "conciencia tranquila", afirmando que se marcha con "la paz intacta y las manos limpias".