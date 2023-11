El único manifestante en Don Benito contra la amnistía se hace viral: "Me convoqué yo solo"

Es, sin duda, uno de los hombres más famosos de las últimas horas. Se llama Eduardo. Es de Don Benito. Y se ha convertido en un fenómeno viral en Twitter, después de manifestarse, en solitario, contra la amnistía en su localidad. Lo hemos localizado y su testimonio es imperdible: "Me convoqué yo solo".

Eduardo se muestra sorprendido después de que su imagen haya sido una de las más compartidas en redes desde anoche: "Me sorprendió mucho, yo simplemente hice lo que tenía que hacer, me da igual que no viniese nadie, hoy volveré a estar a la misma hora".

Manifestación contra la amnistía frente a la sede del PSOE Don Benito, solo hay un participante. pic.twitter.com/8gidZS1Qpm — Javi Sánchez Luque (@javisanluq) November 9, 2023

Este dombenitense se muestra firme y cree que este fenómeno viral hará que hoy haya más vecinos que se manifiesten contra él. También ha llamado la atención en redes que el "mástil" de su bandera es una muleta. Lo explica: "Tengo el pie roto, por eso uso de mástil mi muleta y de vez en cuando la levanto".