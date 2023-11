Una cajera del Casco Antiguo de Badajoz relata en COPE el miedo que sufre diariamente

Oleada de robos y temor constante entre los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz.

El medio es un sentimiento generalizado en esta zona entre los vecinos. Una oleada de robos sin precedentes y la creciente sensación de inseguridad han sumido a los pacenses en un estado de constante inquietud.

Los residentes, como reflejo de esta preocupante realidad, expresan su angustia y nerviosismo al enfrentarse a la vida cotidiana. Es el caso de esta cajera del Carrefour Express ubicado en Juan Carlos I, dentro del mismo Casco Antiguo, que cuenta en COPE la angustía que siente diariamente: "Ir a trabajar se ha convertido en miedo y ansiedad".

"Me han llegado a decir que si me ven por la calle me van rajar el cuello"