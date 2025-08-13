Tres incendios forestales permanecen activos en Extremadura: "El día será largo"

Hay tres incendios forestales activos en Extremadura: Jarilla, Casares de las Hurdes y Santibáñez el Alto. El segundo de ellos evoluciona de manera “preocupante”, según ha apuntado el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, quien ha añadido que “el día será largo”. En las primeras horas de esta jornada, los medios aéreos no han podido sobrevolar sobre Casares de las Hurdes por las condiciones meteorológicas (tormentas).

Se espera que el viento dé una tregua durante la mañana, pero se esperan tormentas para las próximas horas.

Siguen fuera de sus casas vecinos de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia. 286 personas fueron evacuadas anoche a Plasencia y Baños de Montemayor.

Incendio forestal en Extremadura, este miércoles

Se han quemado 800 hectáreas, hasta el momento.

Abel Bautista ha añadido que las condiciones “son muy adversas, por la situación tormentosa”. El consejero también ha pedido compresión a aquellos vecinos que ponen obstáculos para salir de sus casas.

Hay que apuntar que se mantienen cortada dos carreteras: CC-213 y CC-214, en los valles del Jerte y Ambroz.