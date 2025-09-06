COPE
Tragedia en la BA-026: un joven de 20 años muere en un accidente de moto

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 12, en el término municipal de Valverde de Leganés

Europa Press

Miriam Bañón

Mérida - Publicado el

Un joven de 20 años ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico tras salirse de la vía la motocicleta en la que circulaba por la carretera BA-026, a la altura del kilómetro 12, en el término municipal de Valverde de Leganés.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los servicios de emergencias, entre ellos la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 1-1) y el Punto de Atención Continuada (PAC) de Valverde de Leganés. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este trágico accidente.

