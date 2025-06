Soraya Arnelas celebra 20 años de carrera con un conciertazo en Badajoz

Badajoz se prepara para una noche inolvidable. Este viernes 27 de junio, el recinto ferial de la ciudad será testigo de uno de los momentos más esperados del verano: el concierto gratuito de Soraya Arnelas, enmarcado en su gira aniversario por sus dos décadas de trayectoria artística. La cita forma parte de la programación oficial de la Feria de San Juan, y es posible gracias a la colaboración entre Cadena 100 y el Ayuntamiento de Badajoz.

La artista regresa a su tierra con emoción desbordante y con un espectáculo cargado de nostalgia, energía y agradecimiento. “Desde el 1 de enero no he parado de celebrar”, confesaba Soraya en una reciente entrevista. “Este concierto en Badajoz es un homenaje a mis raíces, a mi gente”.

20 años de carrera, de himnos y evolución

El show promete ser un viaje musical por los grandes éxitos que han marcado la carrera de Soraya desde su salto a la fama en Operación Triunfo. Canciones como Self Control, Mi Mundo Sin Ti o el ya emblemático Qué Bonito —que supera los 30 millones de reproducciones en Spotify— sonarán con fuerza y emoción en un concierto diseñado “para sentir”.

“Mis conciertos son transversales, para toda la familia. Se baila, se emociona y se comparte”, explicó la cantante. “Desde niños hasta abuelos, todos tienen cabida”.

Badajoz, su segundo hogar

Aunque nacida en Valencia de Alcántara, Soraya ha tejido a lo largo de los años un vínculo muy especial con la ciudad de Badajoz. “Formé parte de una murga carnavalera y venir a Badajoz cada año era nuestro premio. Aquí tengo familia elegida, amigos de toda la vida... para mí, actuar en Badajoz es volver a casa”.

Ya fue pregonera del Carnaval, ha participado en Los Palomos, y ahora vuelve al recinto ferial para celebrar su trayectoria en uno de los escenarios que más significado tienen para ella.

De los escenarios a los fogones: Soraya en MasterChef Celebrity

Como si no fuera poco con la gira, los ensayos y la grabación de un nuevo álbum, Soraya da un salto a la televisión, confirmada como concursante de la próxima edición de MasterChef Celebrity.

“Me llamaron en plena gira, y mi equipo me decía que no daba más de sí… pero esto es una oportunidad única. ¡Y me lancé!”.

La cantante confiesa que es amante de la cocina y que esta experiencia representa una nueva manera de mostrar otras facetas de su personalidad más allá del micrófono. “Ahora estamos manos a los fogones, literalmente”, dijo entre risas.

Últimos detalles del concierto

📍 ¿Dónde? Recinto ferial de Badajoz

🕙 ¿Cuándo? Viernes 27 de junio, a las 22:00 horas

🎟️ ¿Es gratuito? Sí, pero con invitación para controlar el aforo.