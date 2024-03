El SES encuentra 800.000 mascarillas inmovilizadas y precintadas en un almacén de Almendralejo

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil la existencia de unos 40 palets con aproximadamente 800.000 mascarillas en un almacén en Almendralejo (Badajoz) procedentes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y la etiqueta de "no utilizar", por si pudiera ser de "utilidad" para "el esclarecimiento de los hechos si procede".



Así lo ha manifestado a los medios el gerente del SES, Jesús Vilés, a la entrada del Puesto de la Guardia Civil de Mérida antes de entregar la documentación relativa a esta partida de mascarillas, que estaban destinadas al área de Salud de Mérida.



Ha explicado que no se trata de "ningún tipo de denuncia" sino que, ante la "duda" de la procedencia del material, simplemente quieren poner a disposición del cuerpo policial estos hechos por si resulta útil en la investigación que hay en torno a la adquisición de mascarillas por parte de las distintas administraciones públicas con determinadas empresas de la trama del caso Koldo.



El material ha sido encontrado en un almacén cedido por el Ayuntamiento de Almendralejo en el Museo del Vino, después de que el consistorio le pidiera al SES que fuera a retirarlo pero, ha apuntado, "previamente" no lo tenían registrado.



Por el número de palets se podría estar hablando de unos 800.000 mascarillas, entre otro material de protección, "alguno caducado", aunque el SES no puede aportar el número concreto porque no han visto su contenido completo, dado que se iba a poner a disposición de la Guardia Civil para que lo desprecinte.



En el material aparece "el cartel de INGESA", que eran las mascarillas que enviaba el Ministerio de Sanidad en aquellas fechas. Vilés ha reiterado, no obstante, que tras revisar toda la documentación existente en el SES, "no consta que haya ningún tipo de contrato con las empresas" vinculadas a la trama del caso Koldo.



Sí se produjo contacto entre personal técnico con esta empresa a través de unos correos electrónicos recibidos desde el 28 de abril al 1 de mayo del año 2020, y también se envió una factura proforma, que no fue atendida, de 700.000 mascarillas por 1.750.000 euros de presupuesto, pero "no se llegó a formalizar ningún tipo de contrato".