El SES confirma tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, uno de ellos asintomático.

Se trata de una mujer de 66 años y un varón de 77 años del Área de Salud de Don Benito, ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, y un varón de 55 años asintomático, del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, detectado a través del Banco de Sangre de Extremadura en su colaboración en la vigilancia de esta enfermedad.

Por otra parte, este viernes se ha producido el alta hospitalaria del caso notificado el pasado 5 de septiembre, relativo a la mujer de 80 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

En total, se han registrado once casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, cinco de ellos permanecen ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva.

Desde la Dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura, para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos. Esto permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.