¿Qué está pasando con la lana extremeña?

Se acerca la época de esquileo y nos preguntamos qué pasa con la salida al mercado de la lana extremeña.

Desde Apag Extremadura Asaja, se dice que, a día de hoy, es un residuo incómodo, sin salida, porque no hay demanda y que se la retiran a los ganaderos, si se regala.Juan Metidieri, presidente de esta organización agraria, habla de pérdidas de 17 millones de euros, de que China tiene parado el mercado, pide puntos limpios para recoger la lana e investigación para darle valor al producto.

No coincide en los argumentos la ganadera Camino Limia, quien afirma que el cierre de fronteras de China no afecta a las lanas finas extremeñas, que cotizan en los núcleos europeos de la moda, teniendo en cuenta que el 90 por ciento del ganado es de tronco merino. Limia se pregunta qué está pasando en un mercado que no es transparente y que está monopolizado.