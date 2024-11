El PSOE de Extremadura pone condiciones claras al cierre de Almaraz: "Solo cuando hayan alternativas sólidas"

El debate sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz continúa generando tensiones políticas y sociales en Extremadura. El Cierre de la central nuclear continua adelante tras la salida del Gobierno de Teresa Ribera. Desde el PSOE de Extremadura, Manuel Borrego, secretario de Organización, ha dejado clara la postura del partido: no se aceptará el cierre de la planta sin garantizar antes alternativas económicas y laborales para la región.

En declaraciones recientes a preguntas de COPE Extremadura, Borrego subrayó que el cierre de Almaraz es un escenario que llegará en algún momento, pero solo cuando se cumplan dos condiciones fundamentales: asegurar la generación de empleo y mantener la riqueza en la comarca afectada. "El PSOE de Extremadura defiende que el cierre de la central nuclear tendrá que llegar cuando haya alternativas a la generación de empleo y a la generación de riqueza. Nosotros diremos sí al cierre cuando esas dos premisas estén totalmente colmadas", afirmó Borrego.

El dirigente socialista recordó que, durante los mandatos del PSOE en la Junta, se promovieron diversos proyectos para diversificar la economía de la región. Entre ellos destacó la fábrica de diamantes en Trujillo y la industria de cartonajes de Navalmoral, ambos ya en marcha, además del ambicioso proyecto de una gigafactoría en Navalmoral de la Mata, que ahora acusa a la actual presidenta de la Junta, María Guardiola, de haber paralizado.

Borrego dirigió duras críticas al gobierno de María Guardiola, al que acusa de no estar trabajando en alternativas reales para la comarca de Almaraz. "Proyectos generadores de empleo y riqueza, como el de la gigafactoría de Envisio, se han paralizado durante este tiempo de gobierno de María Guardiola. No sé si están interesados en que no haya alternativas para crear un problema", declaró Borrego, señalando que la presidenta del PP se limita a culpar al gobierno central de la situación.