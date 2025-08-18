Pedro Sánchez visitará este martes Extremadura para conocer la evolución del incendio de Jarilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este martes a Extremadura para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Jarilla (Cáceres), han informado fuentes de Moncloa.

El Ejecutivo no ha dado por el momento detalles sobre este viaje a la zona de un incendio que ya ha calcinado más de 13.000 hectáreas.

El viaje se produce después de que Sánchez visitara el domingo Galicia y Castilla y León, dos de las provincias más afectadas por el fuego, y anunciara que promoverá un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país.

Sánchez ha presidido hoy la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) por los incendios forestales telemáticamente, desde Lanzarote, donde se encuentra para reunirse con el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, para hablar, entre otros asuntos, de las discrepancias surgidas en las derivaciones de los menores migrantes.