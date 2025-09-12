La presidenta de Redeia señala a las eléctricas por hacer un "experimento" en una planta de Badajoz, como culpables del apagón

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha señalado a las empresas eléctricas como las culpables del apagón del pasado 28 de abril por su "mala gestión", y ha apuntado que una de ellas estaba haciendo un "experimento" en una planta fotovoltaica de Badajoz, donde se produjo un comportamiento oscilatorio que desencadenó en el cero energético.

Es uno de los mensajes que la que fuera exministra en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dejó este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre la interrupción del suministro eléctrico el pasado 28 de abril.

Corredor ha dicho que Red Eléctrica sabe que todo el proceso del apagón se inició a las 12.03 en una planta fotovoltaica de una empresa privada de Badajoz -los nombres de las compañías han sido anonimizados en los informes-, porque hay "constancia física".

"Podemos demostrar que la oscilación extraordinaria que empezó a las 12.03, de 0,6 Hz, provino de la mala gestión y de mal control de una planta fotovoltaica de alta intensidad instalada en la provincia de Badajoz, que se comportó de forma indebida y que provocó que el sistema se sintiera mucho más vulnerable como consecuencia de esa doble oscilación", ha explicado.

Beatriz Corredor ha apostillado que esa misma planta había tenido un fallo semejante "acreditado y documentado" el año anterior y que los propios responsables de esa planta dijeron que habían estado haciendo un experimento en cuanto a la forma de gestionar esa planta.