El Plan Infoex da por estabilizado el incendio de Alburquerque
Se suma a Llerena y Burguillos del Cerro
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por estabilizado a las 10,00 horas el incendio de Alburquerque (Badajoz).
Cabe señalar que el Infoex ha desactivado a las 09,30 horas de este lunes el nivel 1 de peligrosidad en los incendios de Llerena y Burguillos del Cerro, que han afectado, en total, a más de 6.400 hectáreas.
En concreto, a falta de mediciones oficiales, el incendio de Burguillos del Cerro, que está estabilizado, ha afectado a 539 hectáreas, mientras que el de Llerena, también estabilizado, ha afectado a 5.900 hectáreas
El nivel 1 permanecía activado en el incendio de Llerena desde el pasado 14 de agosto y en el de Burguillos del Cerro desde el pasado 15 de agosto.
“Se han tenido que quemar más de 110.000 hectáreas y morir 4 personas para que el presidente entienda la conveniencia de interrumpir sus santas vacaciones”
Jorge Bustos
