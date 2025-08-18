El Plan Infoex da por estabilizado el incendio de Alburquerque

2.500 hectáreas han ardido ya en el término municipal de Llerena

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por estabilizado a las 10,00 horas el incendio de Alburquerque (Badajoz).

Cabe señalar que el Infoex ha desactivado a las 09,30 horas de este lunes el nivel 1 de peligrosidad en los incendios de Llerena y Burguillos del Cerro, que han afectado, en total, a más de 6.400 hectáreas.

En concreto, a falta de mediciones oficiales, el incendio de Burguillos del Cerro, que está estabilizado, ha afectado a 539 hectáreas, mientras que el de Llerena, también estabilizado, ha afectado a 5.900 hectáreas

El nivel 1 permanecía activado en el incendio de Llerena desde el pasado 14 de agosto y en el de Burguillos del Cerro desde el pasado 15 de agosto.