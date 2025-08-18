COPE
El Plan Infoex da por estabilizado el incendio de Alburquerque

Se suma a  Llerena y Burguillos del Cerro

2.500 hectáreas han ardido ya en el término municipal de Llerena

Miriam Bañón

Mérida - Publicado el

1 min lectura

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por estabilizado a las 10,00 horas el incendio de Alburquerque (Badajoz).

Cabe señalar que el Infoex ha desactivado a las 09,30 horas de este lunes el nivel 1 de peligrosidad en los incendios de Llerena y Burguillos del Cerro, que han afectado, en total, a más de 6.400 hectáreas.

En concreto, a falta de mediciones oficiales, el incendio de Burguillos del Cerro, que está estabilizado, ha afectado a 539 hectáreas, mientras que el de Llerena, también estabilizado, ha afectado a 5.900 hectáreas

El nivel 1 permanecía activado en el incendio de Llerena desde el pasado 14 de agosto y en el de Burguillos del Cerro desde el pasado 15 de agosto.

