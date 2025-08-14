A pesar de los intentos de la Junta, todavía quedan vecinos en Cabezabellosa

A pesar de los diferentes avisos e intentos de la Junta, todavía quedan vecinos de Cabezabellosa en sus casas. Así lo ha confirmado el consejero de Presidencia, Abel Bautista tras la última reuniones del Cecopi en la que el mismo ha podido ver a esos vecinos.

Bautista ha asegurado entender el estado de alarmismo en el que se encuentran, pero dice que “no tenemos ni más tiempo ni más medios para actuar”. Hay que tener en cuenta, que a partir del riesgo que corren esas personas, la evacuación, no es algo voluntario, es obligatorio, y que para actuar con esos vecinos, ciertos medios del INGOEX deben dejar sus labores de extinción en zonas complicadas del incendio, para ir a ayudar a esas personas, que por otra parte, han recibido ya “toda la información necesaria para saber que tienen que irse de sus casas”

De momento el incendio ha calcinado casi 5.000 hectáreas y la previsión meteorológica para esta tarde es más positiva de lo esperado, ha señalado Bautista.

A las 21:00 hay prevista otra reunión de Cecopi.