Paula González, exconcejala del PP en Navalmoral, afirma en una carta que su intención fue siempre "poder trabajar en un entorno de respeto y dignidad"

Vuelta de tuerca en la polémica por el abandono de Paula Gónzález Morato como concejala del PP en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, lo que ha dejado al gobierno del 'popular' Enrique Hueso en minoría.

En los últimos días, Hueso salió a desmentir unas acusaciones de "trato machista" y "abuso de poder". Acompañado de su equipo, Hueso calificó la situación como una "mentira" y anunció que emprenderá acciones legales. Su comparecencia se produjo después de que un medio publicara que la cúpula del PP regional podría haber encubierto las denuncias.

Este viernes, la concejala González Morato ha explicado en una carta que su renuncia no es "repentina ni fruto de un impulso", sino el resultado de un malestar comunicado al partido desde principios de año. La concejala asegura haber solicitado formalmente "amparo, escucha y mediación" sin obtener respuesta.

Una decisión meditada

En su comunicado, la edil explica que su "única intención fue siempre poder trabajar en un entorno de respeto y dignidad". Sin embargo, la falta de medidas por parte del partido tras sus advertencias la llevó a tomar la decisión. "Esa falta de respuesta fue, para mí, especialmente dolorosa", ha confesado. Esta situación, según González, se vio corroborada por un audio del portavoz del partido.

Esa falta de respuesta fue, para mí, especialmente dolorosa" Paula González Morato

La exconcejala del PP ha querido también agradecer la "actitud de escucha y preocupación" del portavoz regional del partido, José Ángel Sánchez Juliá, aunque lamenta que "finalmente no se tradujera en actuaciones concretas". González Morato ha afirmado que seguirá trabajando "con responsabilidad, honestidad y compromiso por los vecinos de Navalmoral de la Mata".