De paradas al éxito: tres extremeñas que han conquistado el mundo de la moda

En un mundo donde las redes sociales dictan las tendencias y donde emprender parece ser una carrera contra el tiempo, la historia de Ana, Laura y Yolanda es un testimonio de que, con esfuerzo, constancia y una visión clara, es posible no solo sobrevivir, sino triunfar. Estas tres emprendedoras de Talayuela, propietarias de la boutique Top Ladys, han transformado un pequeño negocio en Navalmoral de la Mata en un referente de moda para invitadas.

Lo que comenzó como una solución desesperada a una situación complicada, terminó siendo el éxito de tres mujeres que supieron adaptar sus conocimientos y habilidades a las exigencias de un mercado moderno. Ana lo cuenta con franqueza: “Nos quedamos en el paro con 40 años después de trabajar 18 años en el centro de administración de empresas. Teníamos que hacer algo, así que montamos Top Ladys”.

La constancia, el secreto detrás del éxito

Durante los primeros años, entre 2016 y 2020, la boutique funcionaba exclusivamente en su tienda física, pero la llegada de la pandemia obligó a las hermanas a explorar nuevas vías. Decidieron crear una página web y apostar por las redes sociales. Sin embargo, Ana recuerda que no fue tan fácil: “Estuvimos dos años con una web que no vendía nada. Subía los productos, los volvía a quitar, y aunque en la tienda física sí vendíamos, en la web no había movimiento. A veces pensé en rendirme, pero sabía que si otros lo lograban, nosotras también podríamos”.

Y así fue. La explosión llegó en marzo de 2022, cuando un vestido de la tienda se viralizó en redes sociales, impulsando su cuenta de Instagram de 7.000 a 100.000 seguidores en tan solo un mes. A partir de ese momento, Top Ladys no dejó de crecer, recibiendo más de 200 consultas diarias a través de Instagram, TikTok, WhatsApp y correo electrónico. La clave, según Ana, es la constancia: “Puedes tener un momento de suerte, pero si no tienes los deberes hechos y no sigues trabajando duro después, se esfuma. El secreto está en no rendirse, seguir adelante día a día”.

Trabajo en familia

Lo que hace aún más especial la historia de Top Ladys es que todo el trabajo, desde la gestión de redes sociales hasta la creación de contenido, está en manos de la familia. “No hay equipo detrás. Nosotras lo hacemos todo: los vídeos, las fotos, los textos, somos nuestras propias modelos y también gestionamos la tienda física”, cuenta Ana con orgullo. Su hija también forma parte del equipo, y juntas han sabido utilizar herramientas tan cotidianas como un teléfono móvil para mantener su negocio activo y atractivo.

Para Ana, el camino no ha sido fácil, pero su experiencia ha forjado una filosofía de vida que hoy comparte con quienes desean emprender: “Tiene que gustarte mucho lo que haces, porque cuando la motivación falla, la disciplina es lo único que te mantiene en pie. Habrá días difíciles, momentos en los que las cosas no salgan como esperas, pero si sabes lo que quieres y pones todas tus energías en ello, lo lograrás. Solo se fracasa cuando dejas de intentarlo”.

En definitiva, Top Ladys, es una boutique nacida de la necesidad, que se ha convertido en un referente de la moda para invitadas, y su éxito es el reflejo de una trayectoria impulsada por la constancia y el amor por lo que hacen. El camino hacia el éxito no es fácil, pero si hay algo que estas tres emprendedoras han dejado claro es que, con las ganas suficientes, todo es posible.