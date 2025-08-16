COPE
Podcasts
Extremadura
Extremadura

Nuevos confinamiento por el incendio de Jarilla: Segura del Toro por precaución

Permanecen con restricciones Casas del Monte y Segura del Toro

Imagen del incendio vista desde Gargantilla

Imagen del incendio de Jarilla vista desde Gargantilla

Miriam Bañón

Mérida - Publicado el

1 min lectura

En ampliación.

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 15 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking