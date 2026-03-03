Vialterra celebra su 25 aniversario y se ofrece a ser mano tendida para la Ciudad de la Justicia y la Ciudad Sanitaria de Jaén

La empresa constructora Vialterra celebra su 25 aniversario con la vista puesta en dos proyectos estratégicos para Jaén. Con motivo también del 60 aniversario de COPE Jaén, su CEO, Juan Manuel Bueno, ha reafirmado el interés de la compañía en colaborar en el impulso de la Ciudad de la Justicia y la Ciudad Sanitaria, dos infraestructuras consideradas clave para el desarrollo de la provincia.

Durante una entrevista, Bueno ha recordado los orígenes de la compañía, que nació del "sueño de mi padre" y de la determinación de tres hermanos por crear una gran empresa. "Nuestro propósito siempre estaba montar una gran compañía", ha señalado el CEO al explicar la visión que les ha permitido posicionarse como un referente en el sector.

Nuestro propósito siempre estaba montar una una gran compañía" Juan Manuel Bueno

Una potencia constructora andaluza

Actualmente, Vialterra se sitúa como la tercera o cuarta empresa constructora de Andalucía por volumen de facturación, con cerca de 200 millones de euros y más de 400 trabajadores directos. Hace unos años, la empresa giró su modelo de negocio para centrarse en la obra pública, que hoy representa cerca del 75% de su cartera, valorada en 600 millones de euros. Su proyecto estrella en estos momentos es el nuevo hospital de Málaga, la mayor obra pública licitada en España, que acomete junto a Sando y OHLA.

Dos proyectos estratégicos para Jaén

El interés por Jaén surge de una percepción crítica sobre la inversión en la provincia. "Percibo que el dinero se queda siempre en Sevilla, Málaga, y a los demás nos llega poco, y a Jaén no le llega nunca nada", ha lamentado Bueno. Ante esta situación, Vialterra ha decidido dar un paso adelante y proponer el desarrollo de infraestructuras necesarias mediante la fórmula de la colaboración público-privada.

Hace cuatro años, la constructora presentó un estudio de viabilidad a la Junta de Andalucía para el diseño, la construcción y la financiación de la Ciudad de la Justicia. A pesar de la lentitud de la administración, Bueno se ha mostrado optimista y ha asegurado que su licitación "va a ser inminente". Más reciente es la propuesta para la Ciudad Sanitaria, lanzada hace año y medio junto a OHLA, para dotar a Jaén de un hospital de primer nivel que evite derivar casos graves a otras provincias como Córdoba.

La fórmula de la colaboración público-privada

El CEO de Vialterra ha defendido el modelo de concesión como una solución para acometer proyectos que la administración no puede asumir por falta de recursos. Ha aclarado que no se trata de "privatizar la sanidad", sino de que un consorcio privado financie y construya la infraestructura a cambio de un canon a largo plazo, similar a una hipoteca.

Según ha explicado, esta fórmula es habitual en Europa, donde representa el 20% de las infraestructuras, mientras que en España no llega al 1%. "Hay que sopesar si tienes el piso o no lo tienes, si tienes un hospital o no lo tienes", ha concluido para ilustrar la necesidad de optar por esta vía para garantizar los servicios.

Hay que sopesar si tienes el piso o no lo tienes, si tienes un hospital o no lo tienes" Juan Manuel Bueno

Sobre los plazos, Bueno ha insistido en que la licitación de la Ciudad de la Justicia es inminente, mientras que la Ciudad Sanitaria "va a tardar un poco más" por su enorme complejidad técnica y financiera. Aun así, la empresa jiennense mantiene su compromiso para que ambos proyectos sean una realidad en el futuro.