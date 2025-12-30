Muere Francisco Fernández Marugán, histórico dirigente del PSOE y ex Defensor del Pueblo

El exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán, figura clave en la historia del partido y Defensor del Pueblo en funciones durante cuatro años, ha fallecido a los 79 años, según han informado a EFE fuentes del PSOE. Marugán fue diputado en ocho legislaturas y una cara visible del socialismo español durante décadas.

Nacido en Cáceres en 1946 y economista de formación, comenzó su militancia en el partido en 1974. Logró su primer escaño en el Congreso en 1982 y se despidió de la Cámara en 2011, tras 29 años como diputado.

Una figura clave en las finanzas del PSOE

Ligado al sector 'guerrista', Marugán entró a formar parte de la Ejecutiva del PSOE en 1984. Años más tarde, asumió temporalmente las responsabilidades del área de Finanzas del partido en sustitución de Guillermo Galeote, a raíz de la investigación del caso Filesa sobre la presunta financiación irregular del partido.

Como responsable de finanzas, intervino de forma destacada en la redacción de la ley de financiación de los partidos y en la ley de huelga, además de participar en la preparación de varios programas electorales del PSOE.

Etapa como Defensor del Pueblo

En 2021 fue nombrado adjunto primero del Defensor del Pueblo y pasó a encabezar esa institución en funciones en 2017 tras la dimisión de Soledad Becerril. Se mantuvo en el cargo hasta el 11 de noviembre de 2021, cuando fue sustituido por Ángel Gabilondo.