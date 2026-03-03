COPE
Podcasts
Talavera de la Reina
Talavera de la Reina

El Papa conoce a su tocayo talaverano de cuatro meses

00:00
Descargar

Presentan al Papa al pequeño León de solo cuatro meses

Blanca Bermejo

Toledo - Publicado el

1 min lectura5:17 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE TALAVERA

COPE TALAVERA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 02 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking