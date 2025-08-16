La ministra Sara Aagesen promete apoyo total frente a los incendios de Extremadura

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visitó hoy la Base de las Brigadas Forestales en Pinofranqueado para agradecer a los bomberos su labor frente a los incendios.

“Hoy he querido trasladar el máximo reconocimiento a nuestros bomberos forestales, a su labor, a su profesionalidad, a su dedicación, a su esfuerzo y a su entereza”, afirmó la ministra

Sin embargo, Abel Bautista, consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, puntualizó que esperaban una visita más técnica y cercana al mando avanzado, a los bomberos y a los vecinos, para analizar directamente cómo los medios solicitados por la Junta se corresponden con la situación real.

“Si ha venido a hacer política, no es lo que estamos haciendo nosotros en esta emergencia. Dejemos esto a un lado y centrémonos en ganar la batalla”, señaló Bautista, insistiendo en la necesidad de unidad y coordinación entre todas las administraciones.

Movilización de recursos y coordinación nacional

Durante su visita, Aagesen destacó que actualmente 1.400 efectivos de la UME están en primera línea, acompañados de 2.000 en labores de apoyo y logística, más de 450 vehículos, 5.000 guardias civiles y 375 policías nacionales, así como 56 medios aéreos y 11 brigadas de refuerzo forestal.

“Estamos actuando con todos los medios que han sido solicitados y todos los que sean necesarios”, aseguró la ministra, mientras la Junta pide respuestas rápidas a sus solicitudes de recursos para actuar en el terreno de forma efectiva.