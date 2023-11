Los sectores que viven del toro en Extremadura, de uñas con el nuevo ministro de Cultura

La composición del nuevo ejecutivo de Sánchez ha levantado polvareda en Extremadura. No solo porque no haya un solo ministro extremeño, sino también, y sobre todo, en los sectores que viven del toro en la región y que no son pocos. ¿El motivo? El nombramiento de Ernest Urtasun como nuevo ministro de Cultura.

Urtasun, en 2016, fue uno de los promotores de la declaración contra el Tribunal Constitucional ante la ley catalana que prohibía los toros. En esa declaración, se hablaba de la tauromaquia como una actividad "sádica, injustificada y despreciable". Ahora, desde hoy, Urtasun está al frente del ministerio de Cultura, del que depende, precisamente, toda la actividad relacionada con la tauromaquia.

A partir de aquí, Extremadura, una de las regiones donde más familias y negocios viven del toro, se ha puesto de uñas. O, al menos, los sectores afectados. El reconocido torero Israel Lancho califica de "aberración" el nombramiento de Urtasun: "ponen al frente del ministerio de Cultura a alguien que no tiene ni puñetera idea".

Enfado, mucho. Pero también temor. El toro vive en la región y más allá de la región una situación delicada y ahora entienden que en el Gobierno no van a tener precisamente a un socio. Balta Manzano, presidente de la Peña El Albero de Villafranca de los Barros, espera que no apliquen "el famoso 50%". Manzano le pide a Urtasun que su "prioridad sea la libertad" y actúe en consecuencia.