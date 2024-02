La Junta ha preparado 500 actividades para conmemorar el 8M y su apoyo "incondicional" a la igualdad

La Junta de Extremadura ha programado en torno a 500 actividades con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, que servirán para celebrar los avances, pero también para reivindicar el camino que queda por recorrer en la igualdad.

Una celebración para la que la Secretaría General de Igualdad y Conciliación del gobierno extremeño ha elegido como lema 'No da =, sí = dad", con el que quieren mostrar "un sí, rotundo, alto, claro, incondicional" por las políticas de igualdad.

Vídeo









La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, ha señalado que el lema es una ecuación cuya incógnita es "muy fácil de despejar" y con la que quieren expresar que "en contra de lo que muchos pensaban y siguen pensando", al gobierno de la Junta "no le da igual la igualdad, no le es indiferente, no se queda impasible ante situaciones de discriminación de la mujer".

Ha dado cuenta de los "avances" realizados de cara a la elaboración del anunciado Plan de Igualdad y Protocolo frente al acoso en la propia administración autonómica, para lo cual se ha constituido una comisión técnica presidida por esta secretaria general, que cuenta con representantes de la Dirección General de Función Pública, de la Consejería de Educación, de la Consejería de Sanidad, del Instituto de la Mujer de Extremadura y de los Agentes Sociales, UGT, CCOO y CSIF.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Dentro del extenso programa de actividades que desarrollan las 36 oficinas de igualdad de la región, la secretaria general ha destacado el partido 'Campeonas por la igualdad' que disputarán este sábado, 2 de marzo, en los Campos de Pinilla de Cáceres, a las 12,00 horas, el Club Polideportivo Cacereño Femenino contra un combinado de jugadoras extremeñas con el que se pretende homenajear a las campeonas del mundo, así como dar mayor visibilidad al deporte femenino.

El mismo viernes, a las 19,00 horas, en la Filmoteca de Extremadura, en Cáceres, se inaugurará una exposición sobre la película de animación 'El sueño de la sultana', y tras su proyección se celebrará un coloquio.

Asimismo, el 4 de marzo se fallará el concurso de micro relatos 'Talentos por la Igualdad', convocado la Secretaría General en colaboración con la Consejería de Educación, y en el que han participado cerca de un centenar de alumnos y alumnas de educación secundaria de Extremadura.

El mismo día 8 de marzo arranca en la localidad cacereña de Nuñomoral la Vuelta Ciclista Femenina a Extremadura, en la que participarán 119 mujeres de 17 equipos internacionales, nacionales y regionales. Será la primera vez que la prueba femenina contará con el mismo número de etapas que la masculina, un total de tres, lo que "demuestra la apuesta del Ejecutivo por la igualdad en el deporte", ha remarcado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En total unas 500 actividades que engloban deporte, charlas, coloquios o exposiciones que pretenden llegar e involucrar a toda la sociedad extremeña.